Polícia liberta dois reféns na Região dos Lagos (RJ)

SÃO PAULO - Dois funcionários de um posto de gasolina feitos reféns foram libertados na tarde desta sexta-feira, 24, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. As vítimas foram rendidas no posto e obrigadas a entrar em um veículo no início da RJ-140.

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e passaram a procurar pelos suspeitos. Os bandidos foram interceptados na altura do km 3,5 da rodovia. Ao serem abordados pelos policiais os marginais se renderam, libertando os dois reféns. Ninguém se feriu.

Os suspeitos, um de 20 e outro de 38 anos de idade, foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio). Com eles foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições. Todos os pertences roubados das vítimas foram recuperados.