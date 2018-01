Polícia liberta filha de comerciante seqüestrada no ABC A polícia libertou na tarde desta quinta-feira, 23, uma mulher de 30 anos, filha de um comerciante de São Caetano do Sul, no ABC paulista, seqüestrada há dez dias. O cativeiro era no bairro de Parelheiros, na zona sul de São Paulo Os policiais, que descobriram o local após prender o negociador da quadrilha na manhã desta quinta, foram recebidos a tiros pelos seqüestradores que vigiavam o cativeiro. Durante a troca de tiros, um dos criminosos foi atingido e morreu.