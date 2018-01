Polícia localiza dois invasores da favela da Rocinha Foram detidos em um edifício localizado na Rua Timóteo da Costa, no Alto do Leblon, na zona sul do Rio, dois dos homens que, por volta das 18 horas de quarta-feira, invadiram a Favela da Rocinha, dando início a um confronto entre quadrilhas rivais que lutam pelo controle do tráfico na favela. Os dois suspeitos teriam saído no início desta madrugada de um local conhecido como Chácara do Céu, que dá acesso à favela, e se refugiaram no prédio. Marcos D Paula Homem baleado no pé durante o tiroteio Segundo policiais militares do 23º Batalhão, um dos detidos foi baleado na perna e levado ao Hospital Miguel Couto. O outro foi encaminhado para o 14º Distrito Policial. O confronto na Rocinha pode ter causado pelo menos quatro mortes, caso fique confirmada a informação de que três corpos estariam no local conhecido como Beco 119, dentro da favela. Até o momento, oficialmente, há apenas um morto. Trata-se de um adolescente de 12 anos, atingido no peito.