Polícia localiza em SP estacionamento de caminhões roubados Por volta da 0h30 deste sábado, investigadores do 29º Distrito Policial, de Vila Diva, zona leste da capital paulista, localizaram um estacionamento, na altura do nº 1.334 da Rua Pantojo, no Jardim Anália Franco, que servia para abrigar caminhões roubados. Dos quatro Mercedes-Benz lá encontrados, três ainda estavam com o baú. Em um deles havia material usado na indústria têxtil. Segundo os policiais, o dono de um dos caminhões foi rendido por assaltantes na terça-feira em Jacareí, no Vale do Paraíba, e deixado em um cativeiro até os bandidos darem um destino à carga. Ninguém envolvido no roubo nem os responsáveis pelo estacionamento foram detidos pelos policiais, que permaneceram durante dias realizando investigações na região.