Polícia localiza laboratório de refino de drogas em SC

A Polícia Federal em Itajaí, Santa Catarina, localizou nesta terça-feira, 27, um laboratório artesanal de refino e "batismo" de drogas e apreendeu 27 quilos de crack e cocaína em Balneário Piçarras, após denúncia.

Foram apreendidos ainda, balanças de precisão, diversos aparelhos celulares, fitas adesivas, balões, ferramentas e artefatos destinados ao "batismo" de drogas - inclusive alguns com resquícios da droga -grande volume de substâncias destinadas à diluição de drogas, tais como bicarbonato de sódio, "sal amargo", acetona, entre outros.

No local foi apreendido uma prensa e macacos hidráulicos destinados à suspensão de veículos no local e uma pistola israelense calibre 9mm com dois carregadores, uma caixa de munições e uma espingarda CBC calibre 22, com luneta.

Foi preso em flagrante por tráfico de drogas o casal residente naquele endereço, identificados como Davi Weiss e sua esposa Ângela. As investigações continuam a fim de esclarecer se a prisão de um casal efetuado pela PRF em Itapema, na segunda-feira, 25, com um quilo de cocaína, tem ligação com o laboratório encontrado em Piçarras.