Polícia localiza menino sequestrado e entrega ao pai em SC

SÃO PAULO - O consultor Fábio Pereira Simão, de 32 anos, terá de volta, nesta manhã de quinta-feira, 26, o filho, I. P. S., de 6 anos, que estava com a mãe, Maíra Pereira Simão, 25, desde julho, quando menino saiu de férias e viajou com Maíra para Florianópolis(SC).

Separada de Fábio desde 2007, Maíra brigava na justiça pela guarda do filho, mas, ao ficar sabendo que a decisão judicial saiu a favor do ex-marido, ela resolveu permanecer com a criança, que deveria ter sido devolvida no último dia 4.

Segundo o que a polícia afirmou ao consultor, I. foi encontrado Maíra e o atual marido dela em Santa Catarina. Quando soube da localização da criança, o pai estava em Maringá (PR) à procura do filho na casa dos pais de Maíra.

A criança será entregue ao pai pela manhã na delegacia do aeroporto de Florianópolis, de onde Fábio e I. embarcam em um voo da Azul às 7h50 com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior paulista. O avião deve pousar em Campinas por volta das 9 horas. De lá, pai e filho seguem para a capital paulista.