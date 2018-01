Polícia localiza suposto desmanche de carros em SP Dois adultos e um adolescente foram detidos, na noite de terça-feira, na oficina mecânica da Rua José Barreto da Silva, Parque Iracema, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. No local, segundo denúncia anônima, funcionaria um desmanche de veículos furtados e roubados. Policiais militares do 36º BPMM encontraram 15 carros que, segundo eles, seriam possivelmente utilizados para clonagem. O delegado de plantão de Taboão da Serra esteve no local e instaurou inquérito policial. Solicitou perícia da Polícia Científica, mas até o início da madruga desta quarta-feira não o havia autuado os maiores em flagrante, nem encaminhado o menor à Febem. Essa providência, segundo a polícia, poderá ocorrer nas próximas horas, caso fique comprovado que se trata, realmente, de um desmanche.