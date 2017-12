Polícia mata 1 e fere 2 em assalto na Dutra Um assaltante morreu e outros dois foram baleados por policiais rodoviários federais na sexta à noite, no Jardim América, zona norte do Rio. Os criminosos roubaram o carro do administrador Luciano Félix, na Rodovia Presidente Dutra. O assalto ocorreu por volta das 22h30. Félix seguia pela estrada com a família, quando seu carro foi fechado pelo veículo dos assaltantes. Ele parou e pediu para retirar a filha de 2 anos, que viajava no banco de trás. Os assaltantes esperaram que a criança saísse e fugiram no carro. O administrador avisou a polícia, que iniciou a perseguição.