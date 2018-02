Polícia mata 1 pessoa por engano após assalto na BA

Uma confusão entre policiais que procuravam assaltantes de carro deixou um amigo de uma vítima de assalto morto e outro ferido na noite de ontem, em Itororó (BA), 530 quilômetros ao sul de Salvador.

A confusão ocorreu depois que o dono de um carro roubado encontrou o veículo abandonado, na margem da BR-415, perto do distrito de Rio do Meio. Sem como ter como abrir o carro, o proprietário voltou para casa, para pegar uma chave reserva, mas deixou dois amigos no local onde o veículo foi encontrado, Décio Tadeu da Silva e o sargento da Polícia Militar Antonio Santana.

Pouco depois, os policiais que procuravam os assaltantes avistaram o carro roubado e as duas pessoas e atiraram. Segundo Santana, Silva chegou a argumentar que eles não eram criminosos, mas não houve tempo para o salvamento. Atingido por dois tiros, Silva morreu no local. Santana, baleado na perna, foi levado para um hospital em Vitória da Conquista e passa bem.

A assessoria da PM informou que o policial que efetuou os disparos alegou que o local estava escuro, o que teria dificultado a identificação das pessoas. Ele está detido em Itapetinga, no sudoeste baiano. Um inquérito foi instaurado para investigar o crime.