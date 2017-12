Polícia mata bandido e libera reféns em Ceilândia

A polícia matou por volta das 13 horas o assaltante Roger Duarte Pinto que mantinha dois reféns dentro de uma drogaria no centro de Ceilândia, cidade próxima a Brasília, desde às 7h30 desta quarta-feira, 20. Segundo informações da polícia militar, que negociava com o assaltante, ele queria fugir levando uma das vítimas, quando foi baleado. Os dois reféns que ainda estavam em poder do homem, uma jovem e um rapaz, saíram sem ferimentos. Veja também: Polícia negocia libertação de reféns em Ceilândia Seis pessoas foram rendidas por volta das 7h30, por um homem armado que tentou assaltar a drogaria, quando o estabelecimento abria. Ao longo da manhã, o criminoso foi liberando as vítimas, permanecendo apenas duas, por voltadas 13 horas. O bandido chegou a dar um tiro na parede da loja, mas ninguém ficou ferido, segundo a PM. O homem pediu a presença de familiares e um carro para a fuga, de acordo com a PM, o que, a princípio, foi negado. Depois, o rapaz que era feito refém estacionava um veículo em frente a drogaria para que o criminoso fugisse com a jovem, quando a atiradores de elite dispararam. Atualizado às 15h50