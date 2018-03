Polícia mata três assaltantes de banco em Porto Alegre A Brigada Militar (a Polícia Militar do Rio Grande do Sul) matou três assaltantes de banco num tiroteio nesta sexta-feira, 19, em Porto Alegre. O confronto foi o ato final de uma ação violenta que também deixou feridos: duas funcionárias de uma agência do Itaú, um policial e dois bandidos. Os ladrões entraram na agência do banco na Avenida Protásio Alves, na zona leste da cidade, por volta das 13 horas e dispararam suas armas algumas vezes para intimidar funcionários e clientes. O grupo saiu carregando uma sacola de dinheiro e logo passou a ser perseguido por policiais militares até ser interceptado quando entrava em uma rua transversal em direção à Vila Bom Jesus. Segundo a polícia, houve intenso tiroteio. Ao final, três assaltantes estavam mortos. Eles foram identificados como Douglas Tavares, de 19 anos, Alessandro Laules, também de 19 anos, e Rodrigo Rodrigues, de 21 anos. Outros dois ficaram internados no Hospital de Pronto-Socorro com ferimentos graves. O policial José Braga e dois funcionários do banco, que sofreram tiros de raspão, foram atendidos no Hospital Cristo Redentor e liberados. A polícia recuperou o dinheiro, mas não divulgou a quantia roubada, e apreendeu dois revólveres, quatro pistolas, uma carabina calibre 12, uma metralhadora e diversos coletes à prova de balas que estavam com os assaltantes.