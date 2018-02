Polícia Militar captura traficante do PCC na Grande São Paulo Policiais militares informaram ter capturado na noite de terça-feira, 10, o homem conhecido como "Nando", uma das articulações do Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Procurado por tráfico de drogas, Antonio Fernando Elói, de 40 anos, seria parente de um dos vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra, segundo a PM. O traficante foi detido pelos policiais num ponto de distribuição de drogas. Com Elói não foram apreendidas nem armas nem drogas, mas com ele havia uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Encaminhado a uma delegacia, o traficante foi indiciado por uso de documento falso e transferido para o Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra.