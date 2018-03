Polícia Militar encontra desmanche de veículos em São Paulo Um galpão utilizado para desmontar carros roubados e furtados foi encontrado no Parque Edu Chaves, na zona Norte da Capital, por volta das 9 horas desta terça-feira, 30. Após terem sido solicitados por funcionários da empresa Porto Seguro, que procuravam um veículo na região, os policiais militares chegaram ao galpão, que estava repleto de peças de carro desmontadas. Dois criminosos foram presos. Além das várias peças de carro, no local havia três veículos, dois com queixa de roubo e um com queixa de furto, que estavam sendo desmanchados pelos criminosos. Outras três carcaças de veículos não puderam ser identificadas pois já estavam completamente desmontadas.