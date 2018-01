Polícia Militar encontra quatro mortos dentro de carro no Rio

A Polícia Militar encontrou na manhã deste sábado, 12, quatro corpos dentro de um carro no bairro da Penha, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, as identidades das vítimas ainda não foram descobertas. As circunstâncias das mortes serão investigadas por agentes do 38º Distrito Policial, em Irajá, onde o caso foi registrado.

De acordo com a polícia, o veículo foi deixado sob o Viaduto da Penha por traficantes do Morro da Caixa d'Água, no Complexo da Penha. O carro havia sido roubado há 15 dias em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As vítimas não haviam sido identificadas até o fim da manhã.