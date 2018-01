Polícia Militar faz blitze em favelas de SP Com o objetivo de encontrar armas, drogas e fugitivos da Justiça, a Policia Militar realiza, desde às 6h de hoje, operações em duas favelas de São Paulo. Uma delas na favela Djalma, na rua Djalma Coelho, no Sumarezinho, zona Oeste da cidade, onde estão envolvidos 32 policiais militares. A outro local vistoriado é a favela do Sapo, na rua Manoel Gaia, Vila Mazzei, zona Norte. Pelo menos 20 policiais participam da operação. As duas blitze não têm hora para terminar.