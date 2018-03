Polícia Militar realiza operação em favela de Diadema A Polícia Militar (PM) iniciou nesta terça-feira, 11, por tempo indeterminado, a Operação Saturação na Favela Morro do Samba, na cidade de Diadema, na região do Grande ABCD paulista. A operação, que começou por volta das 7 horas, visa combater a violência, o tráfico de drogas e roubo de carros. Um balanço com o resultado do primeiro dia da operação deverá ser revelado ainda nesta terça ou na manhã de quarta-feira. A mesma operação vem sendo realizada em outras favelas paulistas. A mais recente foi encerrada no dia 4 de julho nas Favelas do Buraco Quente e Jardim Colombo II, nos bairros do Aeroporto e Morumbi, na zona sul de São Paulo. Ela foi realizada depois de uma série de reportagens publicada pelo Jornal da Tarde sobre o sistema drive-thru das drogas na região. Foram dois meses de ocupação com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade, principalmente o tráfico de entorpecentes, e ao mesmo tempo aproximar a comunidade da PM. Durante a operação nas duas favelas, 42 pessoas foram presas, 12 foragidos acabaram recapturados e 28 adolescentes foram detidos, de acordo com a PM. Mais de 3,5 quilos de entorpecentes foram apreendidos e foram realizadas revistas em carros, motocicletas e moradias. Ao todo, 17.882 pessoas foram revistadas e tiveram os documentos verificados. Duzentos e sessenta estabelecimentos comerciais foram vistoriados.