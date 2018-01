Polícia Militar voltará a fiscalizar trânsito de SP O governo do Estado e a Prefeitura estão firmando um acordo para que a Polícia Militar volte a fiscalizar o trânsito na cidade. Desde a extinção do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), ocorrido em 1.º de março, apenas os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e, informalmente, três companhias da CPTrans que foram transformadas em comandos táticos, permanecem dedicados exclusivamente ao policiamento de trânsito. Leia mais no Jornal da Tarde