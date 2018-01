Polícia paraguaia investiga execução de brasileiro de 17 anos A polícia paraguaia espera esclarecer até o final deste mês o assassinato do brasileiro Sandro Aparecido Maria Bladeiro, de 17 anos. Ele foi morto com dois tiros, pelas costas, no final da tarde de domingo, no município de Corpus Christi, Estado de Canendiyu. Dois homens em uma motocicleta atiraram em Sandro e seu pai, Antônio Oliveira Maria Bladeiro, quando eles caminhavam em uma estrada de terra batida, na localidade conhecida como colônia Nova Esperança. O rapaz teve morte instantânea e não chegou a ver seus assassinos. O pai desconhece o motivo do homicídio. Ele afirma que o filho era um bom rapaz e não tinha inimigos em Corpus Christi, onde moram há mais de dez anos.