Polícia prende 12 acusados de roubo a banco no Paraná

A polícia prendeu 12 pessoas, entre elas um ex-policial militar, acusadas do assalto a bancos de Ortigueira, na região central do Paraná, sexta-feira. Há mais quatro mandados de prisão a serem cumpridos. O prefeito da cidade e três policiais militares foram feitos reféns. A polícia conseguiu recuperar R$ 78 mil, que, acredita-se, seja o volume total roubado. Todos os presos são moradores da região de Londrina, no norte do Paraná, a cerca de 130 quilômetros de Ortigueira.