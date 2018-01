Polícia prende 14 suspeitos de tráfico de drogas no RS

Catorze integrantes de um dos principais grupos responsáveis pela distribuição de drogas na capital e região metropolitana de Porto Alegre foram presas durante a Operação Dom Quixote I e II, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul na quarta-feira, 30. Com origem no Paraná, a quadrilha era responsável por distribuir cerca de 1,5 toneladas de maconha por mês, tanto em Porto Alegre quanto na Grande Porto Alegre, segundo o diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), delegado João Bancolini.

A desarticulação do grupo foi resultado de seis meses de investigação da Delegacia de Investigações do Narcotráfico (DIN) e as diligências ocorreram no último dia 24, de forma simultânea, em Ciudad del Leste (Paraguai) e em Foz do Iguaçu, Cascavel, São Miguel do Iguaçu e Apucarana, municípios localizados no Estado do Paraná.

Segundo a polícia, cerca de dez agentes do Denarc identificaram nessas cidades e prenderam pessoas que, de acordo com as informações apuradas pela DIN, seriam os fornecedores da droga. Além disto, a equipe localizou pontos de encontro para reuniões e planejamentos por membros do grupo nestas respectivas cidades.