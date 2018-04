Polícia prende 15 suspeitos de integrar quadrilha de armas no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 15 pessoas na manhã desta segunda-feira, 20, durante uma operação com o objetivo de reprimir o tráfico de armas e de drogas. A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de Porto Alegre, Cachoerinha, Viamão, São Borja e Gravataí.

A ação intitulada Senhor das Armas contou com 80 policiais e 40 viaturas e foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ao todo, foram expedidos 18 mandados de prisão temporária e 26 de buscas e apreensão.

Além dos 15 presos, foram apreendidos três menores. Com eles foram encontradas quatro pistolas, dois revólveres calibre e uma espingarda calibre 12.