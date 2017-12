Polícia prende 23 em operação contra o tráfico na zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 23 suspeitos na manhã desta terça-feira, 1, em uma operação de repressão ao tráfico de drogas em cinco favelas zona norte da cidade. Cerca de 220 policiais trabalharam na ação, comandada pelo delegado André Pieroni, titular do 21º Distrito Policial. Os policiais deveriam cumprir 52 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, os traficantes presos são da mesma facção que atuava no Complexo do Alemão. Na ação, os policiais apreenderam um fuzil, uma metralhadora, munições e dois motores de carro no Morro do Cajueiro. Um carro, com restrição judicial, também foi apreendido e encaminhado para um pátio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação percorreu os morros do Cajueiro, Congonhas, Faz Quem Quer, Vaz Lobo e Madureira. A Polícia Civil informou que no início da ação, por volta das 6h da manhã, houve uma rápida troca de tiros com traficantes.

Segundo o delegado André Pieroni, comandante da operação e titular do 21º DP, a ação foi desencadeada após investigações para localizar e prender traficantes que invadiram o Morro da Serrinha há cerca de um ano para tomar os pontos de venda de drogas de uma facção rival.

Atualizado às 14h20