Polícia prende 29 por tráfico de drogas no Paraná

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu 29 pessoas na manhã desta quinta-feira, 26, durante uma operação no Paraná contra o tráfico de drogas. Entre os presos está Everton Alves do Espírito Santo, apontado como um dos principais distribuidores de drogas do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), no sul da capital. Ele foi preso em flagrante na posse de dois quilos de cocaína, no momento em que preparava-se para iniciar a mistura da droga com outras substâncias. Na casa do suspeito, na Vila Nossa Senhora da Luz, a polícia encontrou mais três balanças de precisão.

A operação Liberdade iniciada na quarta-feira, 25, tem como objetivo cumprir 23 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão em pontos de venda de drogas - identificados após três meses de investigação e denunciados pela população. Para a ação foram mobilizados mais de 150 policiais civis. Nesta manhã foram apreendidos 2 kg de cocaína, 1,4 kg de maconha e 1,4 kg de crack, além de 3 revólveres: 1 pistola calibre .45, uma pistola .9 e 37 munições. O grupo foi detido no bairro CIC. Também foram apreendidos R$ 4 mil em dinheiro.