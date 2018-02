Polícia prende 45 pessoas acusadas de desvio de combustível A polícia prendeu nesta sexta-feira 45 pessoas no Ceará e Rio Grande do Norte acusadas de integrar uma quadrilha de desvio de combustíveis, durante uma operação intitulada Ouro Negro, informa o Jornal Nacional, da TV Globo. O grupo é acusado de desviar 150 mil litros de combustíveis mensalmente, provocando um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão às distribuidoras. Foram cumpridos 33 mandados de prisão e busca e apreensão. Entre os detidos, havia um sargento e um solado da Polícia Militar (PM). No percurso entre a distribuidora e o posto, o bando substituía parte do combustível transportado nos caminhões por solvente. O combustível roubado também sofria adulteração antes de ser comercializado. Na operação, a polícia encontrou cadernos com anotações como prova da atuação da quadrilha no Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.