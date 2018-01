Polícia prende 48 acusados de integrar quadrilha em PE

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil de Pernambuco já prendeu 48 pessoas na manhã desta quarta-feira, 28, acusadas de praticarem diversos crimes. A Operação denominada "Pernambuco Pela Vida" conta com mais de 650 agentes e foi deflagrada com o objetivo de cumprir 52 mandados de prisão e 47 mandados de busca e apreensão.

A ação está ocorrendo nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, Goiana e Carpina. Há seis meses o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vinha investigando integrantes de uma organização criminosa que praticava homicídios, latrocínios, roubos, corrupção ativa e passiva, tráfico de drogas, armas e munições.