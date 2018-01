Polícia prende 90 adolescentes em baile funk no Recife Um grupo de cerca de 90 adolescentes foi encaminhado à Gerência de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Pernambuco (GPCA-PE). De acordo com informações da Polícia, os garotos e garotas - com idades entre 14 e 17 anos - participavam de um baile funk, em um galpão no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, onde estariam consumindo bebidas alcoólicas, na noite de terça-feira. A ação da GPCA foi motivada por uma denúncia anônima. Segundo moradores da região, durante os bailes - que há mais de um ano eram realizados sempre aos domingos e às terças-feiras - os adolescentes costumavam consumir drogas e praticar sexo grupal. Há ainda relatos sobre a prática de prostituição e assaltos nas imediações do galpão onde os bailes eram realizados. Durante a operação, o organizador dos bailes, Edvaldo de Oliveira Coutinho, de 39 anos, e a vendedora Luciane de Paula Rosa da Silva, de 21, foram presos em flagrante. Caso sejam condenados, podem receber pena que varia de dois meses a um ano de prisão por oferecer bebidas alcoólicas a menores de idade. Depois de prestar esclarecimentos à polícia, os menores de 18 anos foram liberados.