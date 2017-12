Polícia prende acusado de chefiar o tráfico de drogas na Maré

RIO - Uma operação conjunta da Polícia Federal e das Forças Armadas prendeu, na tarde deste domingo, 4, o traficante Fabiano Santos de Jesus, conhecido como Zangado. Ele é acusado de ser um dos chefes do tráfico de drogas no conjunto de favelas da Maré, na zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, ele seria o sucessor do irmão, o traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P., que também era um dos líderes do tráfico na região. Menor P foi preso em março em apartamento de luxo na zona oeste.

A operação contou com cerca de 150 agentes que localizaram o traficante na comunidade de Nova Esperança, por volta das 14h20. O suspeito já possuía mandados de prisão por homicídio e por lesão corporal. Ele havia sido preso em 2006, mas estava foragido desde 2009. Condenado no regime semiaberto, Zangado deixou a cadeia e não retornou em janeiro daquele ano.