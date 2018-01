Polícia prende acusado de raptar namorada adolescente A Polícia de São José do Rio Preto, a 450 quilômetros de São Paulo, prendeu o vendedor Luiz Gilmar Muller, de 37 anos, acusado de raptar uma adolescente de 14 anos, moradora em Rio do Oeste (PR). Ele e a garota, que são namorados, tentavam fugir da família da menor num ônibus com destino à Bahia. Desde domingo a adolescente estava fora de casa. A família avisou a polícia, que conseguiu interceptar o ônibus quando fazia uma parada na rodoviária de São José do Rio Preto. Surpreendido, o casal foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais (DDM). A adolescente ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.