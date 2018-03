Polícia prende acusado de tráfico no noroeste fluminense

SÃO PAULO - Com um mandado de busca e apreensão, policiais militares do 29º Batalhão prenderam Fábio da Silva Costa, o "FB", de 23 anos, e Priscila Ramos Pereira, de 26 anos, em casa na quinta-feira, no bairro Castelo, em Itaperuna noroeste fluminense. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma.

Na residência foram encontrados R$ 9.340,00 em dinheiro, quase 100 munições de diversos calibres, drogas, duas bombas de fabricação caseira, além de um cordão de ouro, uma balança de precisão, oito celulares, um radiocomunicador, aparelhos eletrônicos e duas cartas com dados do tráfico de drogas.