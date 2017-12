Polícia prende acusado matar oficial dos bombeiros no Rio

A Polícia Civil do Rio anunciou nesta segunda-feira, 25, a prisão de Edinaldo Barbosa da Silva, conhecido como Pará. Ele é acusado de assassinar, em abril do ano passado, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Kleiner Fradique de Carvalho Filho. O mandado de prisão dele foi expedido pela 1.ª Vara Criminal da capital fluminense. Após sair de uma casa noturna, o tenente entrou numa van na Avenida Brasil com destino à Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte. O motorista do veículo, no entanto, teria confundido o passageiro, que estava armado, com um policial e decidiu entregá-lo a traficantes da comunidade. Carvalho foi torturado e morto. Policiais da Delegacia de Homicídios encontraram seu corpo queimado em um rio que passa atrás do Mercado São Sebastião, na Penha.