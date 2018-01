Polícia prende acusado por morte de ex-mulher em Guarulhos A polícia prendeu neste domingo, 20, Renato Correa de Brito, de 22 anos, no Jardim Diogo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é acusado de matar, no dia 17 de agosto, sua ex-companheira Vanessa Batista de Freitas, de 22 anos. O corpo de Vanessa foi encontrado no domingo, no Jardim Cristian Alice, também em Guarulhos. A polícia desconfiou de Brito após informações de que a vítima teria acionado judicialmente o acusado para o pagamento de pensão alimentícia para a filha dos dois. Ao chegar na residência de Brito, o acusado confessou o assassinato e denunciou também o primo William Cesar de Brito Silva, de 25 anos, e Wagner Conceição da Silva, de 23, de participarem do crime. Além da acusação de homicídio, ele será indicado por corrupção, após oferecer R$ 20 mil aos policiais para que não fosse preso.