Polícia prende acusados por morte de vereador Quatro acusados de serem os mandantes do assassinato do ex-presidente da Câmara do município de Acrelândia, vereador Fernando José da Costa, foram presos na sexta-feira. Pinté, como era conhecido, foi morto com seis tiros no dia 1.º de maio quando chegava em sua casa, no centro da cidade. A vítima teria descoberto um esquema de desvio de verbas públicas e havia anunciado que faria a denúncia. Entre os detidos estão o secretário municipal de Administração (que também exerce a função de chefe de gabinete da Prefeitura), Jonas Vieira Prado, e o secretário municipal de Educação, Joaba Carneiro da Silva.