Polícia prende adolescente acusado de atirar em shopping Um adolescente de 15 anos foi preso na noite de sábado, 24, acusado de matar a tiros Fagner Rodrigues de Castro, de 24 anos, em um shopping em Volta Redonda (RJ), na última sexta-feira. O menor foi encontrado em Bom Retiro No momento do crime, o shopping estava lotado e os disparos causaram tumulto e pânico no local. Alfredo Júnior da Silva, de 18 anos, que acompanhava Fagner, foi baleado na cabeça e permanece hospitalizado, mas não corre risco de vida. A polícia informou que o menor, que é conhecido como ´Boca´, tinha se desentendido com as vítimas num baile funk da região. Ele chegou ao shopping em uma motocicleta e aguardou a chegada dos dois. O adolescente deverá ser encaminhado ao Juizado de Menores ainda neste domingo.