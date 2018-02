Polícia prende casal acusado de assaltar hotéis no Rio

Um casal acusado de roubar hotéis na região de Niterói e São Gonçalo, no Rio, foi detido na terça-feira, 16. De acordo com a Polícia Civil, Valmir da Silva Marins e Michelle Neri Rangel se hospedavam nos estabelecimentos e depois anunciavam o assalto, levando dinheiro e objetos dos quartos.

A prisão aconteceu depois que uma funcionária do Hotel Praia Grande, no centro de Niterói, entrou em contato com a delegacia, informando que um casal, com características físicas semelhantes aos bandidos, havia se hospedado no estabelecimento. Ela ainda forneceu o número da placa do veículo em que eles estavam.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os policiais cercaram o local e, após buscas no estabelecimento, encontraram Michelle. Valmir ainda tentou se esconder no forro do teto, mas foi encontrado com uma granada e uma faca de caça.

O carro usado pelo casal era roubado e foi recuperado na frente do hotel. Dentro dele, os policiais encontraram diversos documentos, bolsas e cartões de terceiros que, após consulta aos sistemas policiais, foram relacionados a pelo menos 14 registros de ocorrência de roubos ocorridos em Niterói e São Gonçalo.

Ao menos cinco vítimas já reconheceram a dupla. Eles foram autuados em flagrante por porte de artefato explosivo, receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os presos foram encaminhados à carceragem da Polinter.