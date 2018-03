Polícia prende dois e mata um ladrão em tiroteio em SP Um homem morreu e dois ficaram feridos depois de um tiroteio com policiais na noite de terça-feira no bairro do Montanhão, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da polícia, por volta das 23h30, em uma operação normal de patrulhamento, policiais encontraram um veículo roubado. Os quatro suspeitos que estavam dentro do carro sacaram das armas e começaram a atirar. Um deles chegou a ser socorrido, mas morreu no pronto-socorro. Outro que foi baleado na perna foi levado ao 1º Distrito Policial de São Bernardo, onde foi autuado em flagrante. Um terceiro integrante do grupo foi encontrado mais tarde pela polícia. Ele também estava ferido. O quarto suspeito que estava no veículo permanece foragido.