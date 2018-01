Polícia prende dois em operação para buscar responsáveis por chacina no Rio

Atualizada às 13h07

SÃO PAULO - Dois suspeitos foram presos e um ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 14, no Rio de Janeiro em operação sendo realizada na zona norte da cidade para a prisão de traficantes, apreensão de drogas e de armas. Entre os procurados, estão os criminosos envolvidos em uma série de assassinatos na Favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, onde 10 corpos de pessoas executadas foram encontrados desde o final de semana.

Os dois homens detidos nesta sexta-feira foram capturados no Morro do Cajueiro, em Madureira, onde também foram detidos dois menores, segundo a Secretaria de Estado de Segurança do Rio (Seseg). A pasta não informou se os presos têm relação com a chacina de Mesquita. Já o indivíduo baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Seu estado de saúde não foi informado.

A operação realizada nesta sexta-feira conta com 350 policiais (256 da Polícia Militar e 100 da Polícia Civil), apoio de helicópteros e blindados. Ela abrange uma área que inclui dez comunidades: Complexo do Alemão, Complexo do Chapadão, Morros do Juramento e do Cajueiro, as comunidades de Job, Final Feliz e Bom Tempo. Também há blitze nos complexos do Jacarezinho, Manguinhos e na Avenida Brasil.

Balanço. Na comunidade de Cajueiro, foram apreendidos uma pistola 9 milímetros, uma pistola .40, 11 tabletes de maconha, 74 trouxinhas da droga, 21 pedras de crack, três rádios transmissores, um binóculo, carregadores e munições.

Em Costa Barros, no Morro do Chapadão, foi apreendida uma metralhadora antiaérea.30, 20 quilos de maconha e material para endolação de drogas. Todo o material foi encaminhado para a 28ª DP (Campinho).

A Secretaria de Segurança informou que solicita a colaboração dos moradores das comunidades sendo alvo da operação para a denúncia de criminosos, esconderijos e locais onde possam estar guardadas armas, drogas e outros produtos ilegais. A recomendação é que os moradores andem com documentos de identificação e de propriedade de seus veículos, bem como a Carteira Nacional de Habilitação em dia.

Denúncias podem ser feitas de maneira anônima ao telefone 2355-11877, na cidade do Rio de Janeiro.