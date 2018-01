Polícia prende dono de empresa responsável por carreta que causou acidente no ES

VITÓRIA - A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na tarde desta sexta-feira, 23, um dos donos da empresa Jamarle Transportes, responsável pela carreta que provocou a tragédia na BR-101, em Guarapari, na manhã desta quinta, deixando 22 mortos e 21 feridos. Ele esteve em Vitória e prestou depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito durante a tarde, e acabou sendo preso em flagrante. A carga estava 11 toneladas acima do permitido (30 toneladas) nas estradas capixabas.

“Os donos da empresa podem ser indiciados por homicídio culposo se for comprovada a negligência, imperícia ou imprudência. Pode ser feita a responsabilização dele, pois se o veículo não estava em condições de trafegar, já que até o tacógrafo não tinha aferição do Inmetro. Isso é indício de que ele é responsável”, disse o delegado Guilherme Daré.

Ainda segundo Daré, os empresários responsáveis pela carreta envolvida no acidente podem ser indiciados por homicídio culposo ao final da investigação. Em nota divulgada no final da manhã desta sexta, a Jamarle Transportes, lamentou o ocorrido.

"Informamos que é de nosso maior interesse o esclarecimento de todos os fatos relativos ao acidente. Para isso, estamos em plena colaboração com todos os órgãos públicos que atuam nesta seara. Neste momento, apesar da grande repercussão do acidente, não podemos nos precipitar em apontar as causas ou culpados do evento, sendo prudente aguardar o resultado das investigações.

A empresa lamenta pelo acidente e solidariza-se com as famílias das vítimas e com toda a sociedade”, diz a nota.

Motorista

O motorista da carreta envolvida no grave acidente na BR 101, em Guarapari, foi identificado como Nadson Santos Silva, de 30 anos, também conhecido como Nadson Buscapé. Ele nasceu na Bahia, morava em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, e havia saído da cidade de Baixo Guandu, que também fica a Noroeste do Estado, e tinha como destino a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. Silva chegou a ser socorrido com vida, mas morreu horas depois do acidente.