Polícia prende falso policial no interior do RS

SÃO PAULO - Policiais civis prenderam ontem um homem de 57 anos que se passava por policial no município de Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul.

O suspeito cobrava entre R$ 250 e R$ 300 para uma suposta campanha publicitária em um jornal criado por ele. Ele se apresentava aos comerciantes da região como policial e afirmava às vítimas que os valores cobrados eram para campanha antidrogas.

Com ele foram apreendidos exemplares do jornal, R$ 494 e um cheque no valor de R$ 220. O suspeito já foi preso pelo crime de estelionato. A polícia suspeita que ele praticava o golpe na cidade há cerca de um ano.

O falso policial foi autuado pelo crime de estelionato, falsidade ideológica e falsidade de documentos. O preso foi encaminhado ao presídio da cidade.