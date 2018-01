Polícia prende guardas acusados de extorsão Uma força-tarefa da Delegacia Seccional de Americana prendeu, na tarde e noite desta sexta-feira, sete guardas municipais acusados de extorsão na cidade de Hortolândia (105 quilômetros de São Paulo). Todos tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça. De acordo com o delegado seccional de Americana, Paulo Roberto Rodrigues Jodas, um oitavo guarda, também com prisão decretada, conseguiu fugir. A maioria foi presa ainda no horário de trabalho. Os acusados foram investigados durante um mês, segundo o delegado. A polícia tem gravações que mostram parte dos presos exigindo dinheiro de traficantes de Hortolândia para não serem incomodados. Sem direito a cela especial, os guardas foram levados para a cadeia pública de Santa Bárbara d´Oeste. Eles estão, entretanto, separados de outros presos. As investigações continuam, segundo o delegado. Nenhum representante da prefeitura foi encontrado para falar a respeito das prisões. Os nomes dos acusados não foram revelados.