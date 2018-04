Polícia prende integrante do PCC foragido desde 2009

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje, 5, o auxiliar Lidenei Neves Alvarez, o Dinei, de 41 anos, em Cotia, na Grande São Paulo. Alvarez, que estava foragido desde 2009, quando fugiu do presídio de Valparaíso, onde cumpria pena de 23 anos de prisão, é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a polícia, ele liderava o controle externo dos integrantes do grupo, função conhecida como sintonia, comercializava drogas e participou do ataque a um depósito de cargas em Perus, na zona norte de São Paulo, em 2 de fevereiro deste ano. Pelo menos 30 indivíduos participaram da ação. A quadrilha recolheu produtos como eletroeletrônicos, bebidas e alimentos num total de R$ 1,5 milhão. Parte dos criminosos foi presa um mês depois do roubo.

Os policiais prenderam o foragido em casa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local foram apreendidos produtos relacionados ao ataque. Os policiais também encontraram invólucros utilizados para condicionar cocaína para venda no varejo. Também localizaram as anotações da contabilidade da facção.