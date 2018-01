Polícia prende ladrão de notebook na zona sul A polícia prendeu em flagrante, anteontem à noite, Silvio Jesse de Souza, de 24 anos. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em assaltar motoristas na Marginal do Pinheiros, na região do Itaim-Bibi, zona sul da capital. Segundo policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), o bando tem como alvo notebooks. Com a prisão, dois computadores foram recuperados.