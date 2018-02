Polícia prende líder de quadrilha de tráfico infantil em PE A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com o apoio de agentes civis pernambucanos e da Polícia Federal, prendeu na madrugada desta quinta-feira, 12, em Recife, uma mulher suspeita de ser a responsável pelo tráfico de crianças e adolescentes para a prostituição na capital pernambucana. A mulher, cujo nome ainda não foi divulgado, tem mandado de prisão expedido no Rio Grande do Sul e está detida num distrito policial recifense, de acordo com informações do site do Zero Hora. Segundo a polícia, ela faz parte da alta sociedade de Recife. Pela manhã, foram feitas buscas para tentar encontrar a menina Graziele Godói, de 11 anos, que teria sido levada do Rio Grande do Sul para Pernambuco pela mulher acusada de chefiar a quadrilha de tráfico infantil. Ele será levada para o Rio Grande do Sul em data ainda não definida pela polícia.