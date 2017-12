Polícia prende mãe suspeita de torturar filho de 1 ano no RS

PORTO ALEGRE - Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante por agentes da Polícia Civil nesta terça-feira, 8, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. A jovem é suspeita de torturar o filho, de apenas 1 ano e 11 meses. O menino, que teve os dois braços e o fêmur de uma das pernas quebrados, está internado no Hospital de Cardiologia do município. Seu estado de saúde é estável. A criança também sofreu queimaduras pelo corpo.

Segundo a titular da Delegacia de Homicídio, Larissa Savegnago Fajardo, a denúncia chegou através do Conselho Tutelar. "Dias antes, o conselheiro tutelar tentou contatar os pais da criança, mas foi ameaçado de morte pelo padrasto, que impediu a entrada na residência", disse a delegada. "Diante destes fatos, o servidor contatou a polícia. Na ocasião, a mãe acabou levando o filho para o hospital e o padrasto fugiu."

A mãe do menino foi detida em flagrante pelos policiais dentro do hospital enquanto aguardava atendimento e foi conduzida a Penitenciária Feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre. De acordo com a delegada, esta não é a primeira vez que a criança é internada na instituição do município.

"A equipe médica do hospital relatou à polícia, que, desde janeiro deste ano, a criança havia sido internada com lesões semelhantes", relatou.

Os policias também foram até a casa da família, em Viamão, para procurar o padrasto do menino, que até o momento não foi localizado. O homem tem diversos antecedentes criminais, incluindo dois homicídios. Na residência, foram encontrados cintas e fios de eletricidade utilizados para bater no menino.

Duas crianças, de 6 anos e 1 ano, estavam sozinhas na residência e foram levadas pelo Conselho Tutelar a um albergue.