Polícia prende mais de 100 em operação contra tráfico de drogas no Paraná

CURITIBA - Mais de cem pessoas acusadas de tráfico de drogas foram presas em duas operações policiais desenvolvidas nos últimos dois dias no Paraná. Em uma delas, coordenada pelo Ministério Público do Paraná em Ivaiporã, no norte do Estado, foram cumpridos, nesta quarta-feira, 28, 75 mandados de prisão no Estado (42 deles referem-se a pessoas que já estavam presas).

Entre os presos estão dois investigadores da Polícia Civil e dois agentes de carceragem, que facilitariam o contato de traficantes presos com as pessoas que agiam fora da cadeia. As polícias Civil e Militar ainda estão atrás de outras 27 pessoas que tiveram as prisões decretadas pela Justiça.

De acordo com a Promotoria de Justiça de Ivaiporã, a Operação Vale do Ivaí é resultado de investigação de oito meses. O promotor Marco Aurélio Romagnoli Tavares, que coordenou os trabalhos, disse, por meio da assessoria, que a quadrilha agia de dentro da cadeia da cidade, onde já estavam presos os quatro líderes. Eles ordenavam as compras de drogas em Guaíra e Foz do Iguaçu, municípios que fazem fronteira com o Paraguai. O produto seguia para a cadeia e, de lá, era distribuída pela região.

As prisões foram efetuadas em 13 cidades do Estado. "Acreditamos que a quadrilha agia há mais de um ano e é uma das maiores em atividade no Vale do Ivaí", declarou o promotor. Os presos começaram a ser ouvidos ontem e serão denunciados pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e formação de quadrilha, entre outros. Além das prisões, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, em que foram recolhidos três armas, veículos e pequenas porções de droga.

Em outra operação, desenvolvida entre terça-feira e ontem pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em 24 municípios da região oeste, foram presos 27 suspeitos de participação no tráfico de drogas. Também foram apreendidos dois coletes balísticos, quatro armas de fogo, dois carros, um deles carregado com cigarros, 27 quilos de maconha e dois pés da erva plantados na residência de uma adolescente. Para a operação, os policiais fizeram bloqueios simultâneos nos municípios, com abordagens de 1.088 pessoas e 644 veículos.