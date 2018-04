Polícia prende matadores de extrativistas

ESPECIAL PARA O ESTADO / BELÉM

Os irmãos José Rodrigues Moreira e Lindonjonson Silva Rocha, apontados pelo Ministério Público como mandante e executor da morte do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro Silva e Maria do Espírito Santo Silva, no dia 24 de maio, em Nova Ipixuna, foram presos ontem de manhã em operação conjunta das polícias Civil e Militar.

Os dois estavam escondidos em um barraco no meio da mata no município de Novo Repartimento, no Baixo Tocantins. Com eles, os policiais encontraram três revólveres calibre 38 e uma espingarda. Sob forte escolta, eles foram levados de helicóptero para Belém, onde chegaram no começo da noite para prestar depoimento ao delegado Rilmar Firmino.

"Foi um trabalho árduo de investigação, porque eles sempre se deslocavam de um local para outro, dentro do Pará, tentando confundir a polícia. Mas nós demos o bote na hora certa e os pegamos", disse ao Estado o delegado-geral da Polícia Civil, Nilton Ataíde, que promete contar os detalhes da prisão em entrevista coletiva, nesta segunda.

Orelha cortada. José Cláudio e Maria do Espírito Santo foram surpreendidos por emboscada armada pelo fazendeiro José Rodrigues e seu irmão em uma estrada de acesso ao assentamento Praialta Piranheira. O casal recebeu tiros no peito e na cabeça. Depois de morto, José Cláudio teve uma das orelhas cortadas por um dos matadores. A promotora de Justiça Amanda Luciana Lobato denunciou Rodrigues e Lindonjonhson por homicídio duplamente qualificado. Ambos fugiram depois de ter a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público à Justiça de Marabá.