Polícia prende no Rio um dos maiores assaltantes do País Depois de uma denúncia, um dos maiores assaltantes de banco Brasil, segundo a Polícia Civil do Rio, foi detido nesta terça-feira, 27, no bairro Sulacap, zona oeste da cidade. José Costa do Nascimento, 55 anos, reúne condenações em diversos Estados que, ao todo, resultam em 91 anos e oito meses de prisão. Nascimento cumpria pena em regime semi-aberto. Nesta terça-feira, 27, os policias cumpriram contra ele um mandado de prisão por roubo. A ordem foi expedida pela 2ª Câmara Criminal da Capital, com base em um inquérito aberto pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) para apurar crimes envolvendo roubos a bancos. Segundo policiais do 53º Distrito Policial, para cometer crimes, Nascimento usava os nomes falsos de Lindomar Carvalho Gomes, Marcos Henrique Teixeira, Paulo Roberto da Silva e Paulo Roberto Ferreira da Silva. Ele é apontado ainda como um dos fundadores do extinto Comando Caipira, quadrilha especializada em roubo de carros-fortes no Rio na década de 90.