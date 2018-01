Polícia prende oito acusados de contrabando em Santo André Policiais militares prenderam oito pessoas suspeitas de contrabando na madrugada desta segunda-feira, 13, no bairro de Utinga, em Santo André, na região do Grande ABC paulista. O grupo foi flagrado no interior de um lava-rápido que servia como depósito para produtos importados ilegalmente. Ao desconfiarem de dois ocupantes de uma caminhonete, os policiais seguiram o carro, que entrou no suposto lava-rápido. Os policiais entraram no local e encontraram várias pessoas transferindo mercadorias de duas carretas para um veículo de passeio e duas peruas Kombi. Além da dupla que ocupava a caminhonete, foram detidos o dono do galpão e outras cinco pessoas. A polícia apreendeu bonés, DVDs, cigarros, piscinas para crianças e brinquedos, entre outros tipos de produtos que seriam, segundo a polícia, comercializados por vendedores ambulantes na região da Rua 25 de Março e outros centros de comércio popular na região central da capital paulista. Dentro das carretas, ainda havia 2 mil reais em cheques, 400 reais em dinheiro e um revólver calibre 38.