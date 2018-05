Polícia prende piloto acusado de participar da morte do traficante Gegê do Mangue

GOIÂNIA - A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta segunda-feira , 14, o piloto de helicóptero suspeito de envolvimento na emboscada que levou à morte Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, considerados dois chefes de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do país.

Felipe Ramos Morais, de 31 anos, foi localizado em uma casa em um condomínio de luxo na cidade turística de Caldas Novas, a 167 km da capital, e conduzido à Delegacia Estadual de Investigação Criminal (Deic), em Goiânia. Felipe era procurado desde fevereiro, quando os crimes ocorreram no Ceará.

Ele teria levado os dois traficantes a uma reserva indígena, em Aquiraz, a 30 quilômetros de Fortaleza, onde estava preparada uma emboscada. Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram mortos na manhã do dia 15 de fevereiro e os corpos foram encontrados no dia seguinte, na mata.

De acordo com o delegado Valdemir Pereira da Silva, os policiais foram ao local para averiguar o desaparecimento de um piloto de Anápolis, suspeito de trazer drogas do Paraguai a Goiás. No entanto, na abordagem, o suspeito apresentou uma CNH falsa. "Pensávamos que se tratava do caso de Anápolis. Porém, o piloto se identificou como Felipe Ramos. Checamos seus antecedentes e descobrimos que havia esse mandado de prisão temporária no Estado do Ceará".

O suspeito alegou à polícia que portava o documento falso por estar sendo perseguido por integrantes de facções criminosas e que temia ser morto. Ainda segundo o delegado, Felipe foi autuado em Goiás em flagrante pelo crime de uso de documento falso, mas será encaminhado ao Ceará em breve para responder ao processo.

Felipe também é alvo de uma investigação de tráfico de drogas que corre em sigilo em Goiás. Em março, policiais da Delegacia de Narcóticos cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma fazenda supostamente alugada pelo piloto em Catalão, no sudeste do Estado. Na ação, os investigadores descobriram documentos que apontam a ligação do piloto com o imóvel. Felipe foi interrogado pelos policiais sobre o caso antes de ser encaminhado ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde aguarda transferência para o Ceará.