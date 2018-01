Polícia prende suposta quadrilha de traficantes no Rio

Policiais da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (DRAE) prenderam, nesta sexta-feira, 15, uma suposta quadrilha de traficantes durante operação no Morro da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio.

De acordo com a polícia, na ação, foram capturados o gerente do tráfico local Jonny Barros de Macedo, o Roma, e seus companheiros Alessandro Souza Campos, o Zoinho, Bruno Adelino Cabral, o Bigô, Guilherme Saul Santos da Silva, o 2G, e um menor.

Os suspeitos são acusados de terem participado da guerra do tráfico da Vila do João, no Complexo da Maré, em maio do ano passado. Os cinco fugiram para o Morro da Pedreira, onde ficaram escondidos.

Ainda segundo a polícia, com eles foram encontrados 528 sacolés de maconha, 98 de cocaína, 137 pedras de crack e um rádio transmissor. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. O menor foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).