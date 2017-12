Polícia prende suposto chefe do tráfico de drogas em Porto Seguro-BA

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais prenderam na noite desta quinta-feira, 26, um dos chefes do tráfico de drogas da região de Porto Seguro, na Bahia, que seria integrante de uma facção criminosa de São Paulo.

Por volta das 23h40, a equipe abordou um carro no km 594 da BR-101, no município de Camacan. Durante vistoria feita no veículo os policiais encontraram sob o banco do condutor 12 cartuchos intactos de calibre 45, de uso restrito das forças armadas e R$ 425,00 em espécie.

Na busca pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha escondida na meia do motorista do carro. Ao ser realizada consulta nos sistemas, constatou-se que o condutor foi preso na cidade de Ilhéus, em 2008, juntamente com outros integrantes de uma facção criminosa, quando planejavam assaltar uma agência bancária na cidade de Teixeira de Freitas. O preso é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro do Baianão. O passageiro, que não portava nenhum documento de identificação, também foi preso. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Camacan, onde o caso foi registrado.